Света нет — в Одесской области действуют стабилизационные отключения

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК Одесские электросети

Сегодня, 23 марта, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Кроме того, в Одессе утром произошла авария на одной из высоковольтных подстанций. Поэтому без света временно остались жители микрорайона Черемушки.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"В Одесской области применены графики почасовых отключений. Это вынужденная мера. Его причины — сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим для покрытия растущих потребностей потребителей", — заявили в ведомстве.

Графики отключений света

Потребители разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике

Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике

Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике

Атака на энергосистему

Напомним, в ночь на 22 марта, россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.