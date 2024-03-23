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Света нет — в Одесской области действуют стабилизационные отключения

23 марта 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Света нет — в Одесской области действуют стабилизационные отключения
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК Одесские электросети
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 23 марта, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Кроме того, в Одессе утром произошла авария на одной из высоковольтных подстанций. Поэтому без света временно остались жители микрорайона Черемушки.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"В Одесской области применены графики почасовых отключений. Это вынужденная мера. Его причины — сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим для покрытия растущих потребностей потребителей", — заявили в ведомстве.

Графики отключений света

Потребители разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике

Атака на энергосистему

Напомним, в ночь на 22 марта, россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
ДТЭК
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