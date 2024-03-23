Світла немає — в Одеській області діють стабілізаційні відключення

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Сьогодні, 23 березня, на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Крім цього, в Одесі зранку сталася аварія на одній із високовольтних підстанцій. Через це без світла тимчасово залишилися жителі мікрорайону Черемушки.

Про це повідомляє Укренерго.

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"В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Це вимушений захід. Його причини — мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій Укренерго, та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для покриття зростаючих потреб споживачів", — заявили у відомстві.

Графіки відключень світла

Споживачі розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку

Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку

Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку

Атака на енергосистему

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.