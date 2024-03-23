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Світла немає — в Одеській області діють стабілізаційні відключення

23 березня 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Світла немає — в Одеській області діють стабілізаційні відключення
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК Одеські електромережі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 23 березня, на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Крім цього, в Одесі зранку сталася аварія на одній із високовольтних підстанцій. Через це без світла тимчасово залишилися жителі мікрорайону Черемушки. 

Про це повідомляє Укренерго.

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"В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Це вимушений захід. Його причини — мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій Укренерго, та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для покриття зростаючих потреб споживачів", — заявили у відомстві.

Графіки відключень світла

Споживачі розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку

Атака на енергосистему

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.

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