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Свет будет целые сутки — когда в Одесской области отменят графики отключений

5 июля 2024 16:52
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Когда в Одесской области не будут выключать свет - Укрэнерго
Горит лампочка. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

12 июля в Одесской области будут изменены графики отключения электроэнергии. Специалисты будут производить измерение фактического потребления света.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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12 июля в Одесской области полностью снимут ограничения на потребление электроэнергии. В другие дни свет будут выключать согласно графикам.

Когда будет свет в разных регионах Украины
Расписание измерений. Фото: Укрэнерго

Цель измерений

Эти измерения производятся ежегодно зимой и летом, и они позволяют увидеть реальное потребление электроэнергии в условиях отсутствия ограничений. Это позволит обеспечить более равномерное и корректное распределение существующей в системе мощности между регионами.

Больше о ситуации с энергетикой в Одесской области

Мы писали, что в мэрии Одессы снова заговорили о строительстве современного мусоросжигательного завода. Он станет важным шагом в решении проблемы отходов и снабжении города электроэнергией.

Также мы сообщали, что в Одесской области планируют установить газопоршневые машины для собственной генерации. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара. Они должны обеспечить устойчивое тепло-, водо- и энергоснабжение.

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