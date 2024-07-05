Коли на Одещині не вимикатимуть світло - Укренерго

Світло буде цілу добу — коли на Одещині відмінять графіки відключень
12 липня в Одеській області будуть змінені графіки відключень електроенергії. Фахівці проводитимуть вимірювання фактичного споживання світла.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Коли на Одещині не буде обмежень
12 липня в Одеській області повністю знімуть обмеження на споживання електроенергії. В інші дні світло вимикатимуть згідно з графіками.
Мета вимірювань
Ці вимірювання проводяться щороку взимку та влітку, і вони дозволяють побачити реальне споживання електроенергії в умовах відсутності обмежень.Це дозволить забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.
Більше про ситуацією з енергетикою на Одещині
Ми писали, що в мерії Одеси знов заговорили про будівництво сучасного сміттєспалювального заводу. Він стане важливим кроком у вирішенні проблеми відходів та забезпеченні міста електроенергією.
Також ми повідомляли, що на Одещині планують встановили газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання.
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