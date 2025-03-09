Будут ли графики отключения света в Одессе 9 марта

Свет в Одессе — будут ли задействованы графики отключений завтра
Энергосистема Украины остается в сложном состоянии, но для жителей Одессы есть хорошие новости. Несмотря на ситуацию в энергетике, на 10 марта, в городе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Впрочем, энергетики все же призывают жителей оставаться ответственными и экономить электроэнергию, ведь ситуация может измениться. Рекомендуется:
- не включать одновременно мощные электроприборы,
- пользоваться энергосберегающими лампами,
- по возможности уменьшить использование электрообогревателей.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одессе упростили назначение социальных стипендий студентам. Также мы писали, что в Одессе отметили 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.
Читайте Новини.LIVE!