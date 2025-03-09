Будут ли графики отключения света в Одессе 9 марта

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема Украины остается в сложном состоянии, но для жителей Одессы есть хорошие новости. Несмотря на ситуацию в энергетике, на 10 марта, в городе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Впрочем, энергетики все же призывают жителей оставаться ответственными и экономить электроэнергию, ведь ситуация может измениться. Рекомендуется:

не включать одновременно мощные электроприборы,

пользоваться энергосберегающими лампами,

по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе упростили назначение социальных стипендий студентам. Также мы писали, что в Одессе отметили 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.