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Світло в Одесі — чи будуть залучені графіки відключеннь завтра

9 березня 2025 20:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чи будуть графіки відключення світла в Одесі 9 березня
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Енергосистема України залишається в складному стані, але для жителів Одеси є хороші новини. Попри ситуацію в енергетиці, на 10 березня, в місті та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Втім, енергетики все ж таки закликають мешканців залишатися відповідальними та економити електроенергію, адже ситуація може змінитися. Рекомендується:

  • не вмикати одночасно потужні електроприлади,
  • користуватися енергоощадними лампами,
  • за можливості зменшити використання електрообігрівачів.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі спростили призначення соціальних стипендій студентам. Також ми писали, що в Одесі відзначили 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка.

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