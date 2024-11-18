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Свет в Одессе — когда начнут действовать точные графики

18 ноября 2024 16:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Когда в Одессе начнут действовать графики света
Девушка читает без света. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Графики отключения света в Одессе планируют подготовить к вечеру понедельника, 18 ноября. Тогда же обещают вернуть тепло во все дома в городе.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Когда ждать графики

Глава области напомнил, что в ночь на воскресенье, 17 ноября, враг атаковал в Одесской области более 50 целей. Были повреждены многие объекты критической инфраструктуры, в том числе электроподстанции. Поэтому практически вся область была обесточена.

"К вечеру мы уже более-менее определимся по свету, дадим четкие графики, где, когда будет свет отключаться, где, когда будет работать, чтобы люди могли планировать свою работу, свое время заранее", — сказал Олег Кипер.

Что с отоплением

Также начальник ОВА пообещал, что "ближе к вечеру" подадут тепло в дома, где в результате атаки отключили отопление. По его словам, несколько котельных до сих пор работают на генераторах.

Напомним, эксперт объяснил, почему после атаки в воскресенье особенно трудно возобновить энергоснабжение в Одесской области. Также в Одессе внедрили два бесплатных автобусных маршрута, чтобы компенсировать отсутствие электротранспорта.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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