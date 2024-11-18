Коли в Одесі почнуть діяти графіки світла

Дівчина читає без світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключень світла в Одесі планують підготувати до вечора понеділка, 18 листопада. Тоді ж обіцяють повернути тепло в усі будинки в місті.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Коли чекати графіки

Очільник області нагадав, що у ніч на неділю, 17 листопада, ворог атакував на Одещині понад 50 цілей. Було пошкоджено багато об'єктів критичної інфраструктури, зокрема електропідстанцій. Через це практично вся область була знеструмлена.

"До вечора ми вже більш-менш визначимося щодо світла, дамо чіткі графіки, де, коли буде світло відключатися, де, коли буде працювати, щоб люди могли планувати свою роботу, свій час завчасно", — сказав Олег Кіпер.

Що з опаленням

Також начальник ОВА пообіцяв, що "ближче до вечора" подадуть тепло у будинки, де внаслідок атаки відключили опалення. За його словами, кілька котелень досі працюють на генераторах.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому після атаки у неділю особливо важко відновити енергопостачання на Одещині. Також в Одесі впровадили два безкоштовних автобусних маршрути, щоби компенсувати відсутність електротранспорту.