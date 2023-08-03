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Мировая реакция на удары по портам может помочь остановить РФ, — Гуменюк

3 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мировая реакция на удары по портам может помочь остановить РФ, — Гуменюк
Обстрел порта на Дунае. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали обстреливать портовую инфраструктуру, чтобы продемонстрировать, что без них экспорт продовольствия будет невозможен. Впрочем, такие действия врага влияют не только на Украину, но и на продовольственную безопасность стран, куда экспортировалась агропродукция. Так что мир должен отреагировать на террористические обстрелы РФ.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Мировая реакция — это очень мощный рычаг влияния, который может помочь. Наша задача — обеспечить защиту портовой инфраструктуры, и здесь нам тоже нужна помощь партнеров. Не потому что мы слабы, а потому что мощное давление оказывается на нас извне. Агрессия, которую сейчас излучает РФ, направленная именно на портовую инфраструктуру не просто Украины. И здесь абсолютно правы наши соседи, почувствовавшие на себе, что близость таких атак не придает им покоя", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что портовая инфраструктура Украины работает на целый мир. Сейчас в отсутствие полноценного функционирования "зернового соглашения" другие страны страдают от того, что не могут получить зерно.

Напомним, ночью 2 августа оккупанты обстреляли порт в Измаиле. Впрочем, угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением", все еще высока.

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