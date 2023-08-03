Світова реакція на удари по портах може допомогти зупинити РФ,— Гуменюк

Обстріл порту на Дунаї. Фото: ДСНС

Після виходу РФ із "зернової угоди", окупанти почали обстрілювати портову інфраструктуру, аби продемонструвати, що без них експорт продовольства буде неможливим. Втім, від таких дії ворога вливають не тільки на Україну, а й на продовольчу безпеку країн куди експортувалась агропродукція. Тож світ має відреагувати на терористичні обстріли РФ.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Світова реакція — це дуже потужний важіль впливу, який може допомогти. Наша задача — забезпечити захист портової інфраструктури й тут нам теж потрібна допомога партнерів. Не тому, що ми слабкі, а тому, що потужний тиск чиниться на нас ззовні. Агресія, яку зараз випромінює РФ, спрямована саме на портову інфраструктуру не просто України. І тут абсолютно праві наші сусіди, які відчули на собі, що близькість таких атак не додає їм спокою", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що портова інфраструктура України працює на цілий світ. Зараз за відсутності повноцінного функціонування зернової інші країни потерпають від того, що не можуть отримати збіжжя.

Нагадаємо, вночі 2 серпня окупанти обстріляли порт в Ізмаїлі. Втім, загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою", все ще висока.