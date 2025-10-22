Видео
Видео

Тариф за содержание домов в Одессе – что изменится с ноября

Тариф за содержание домов в Одессе – что изменится с ноября

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 19:31
обновлено: 19:24
Тарифы на содержание домов в Одессе в ноябре 2025 года
Дом в одном из районов Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре жители Одессы, как и раньше, сами будут определять сумму, которую будут платить за обслуживание своих домов и придомовых территорий. Размер платежей зависит от компании, предоставляющей услуги, условий договора и перечня работ.

Журналисты Новини.LIVE узнали, какие тарифы на содержание домов будут действовать в городе в ноябре.

Тарифы на обслуживание

Единого утвержденного тарифа в Одессе нет — каждый дом определяет сумму самостоятельно. Совладельцы могут заключить соглашение с управляющей компанией или создать собственное ОСМД. В коммунальных структурах цена обычно колеблется от 3 до 5 гривен за квадратный метр, а в частных — несколько выше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5,00 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.

Какие услуги включены

В стоимость обычно входит уборка подъездов и двора, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание лифтов и внутренних систем. Некоторые компании также предлагают охрану территории или дополнительное благоустройство.

Чтобы уточнить точную сумму, жильцам следует обратиться в свое ОСМД или управляющую компанию. Стоит помнить, что тарифы могут меняться, если подорожают энергоносители или вырастет заработная плата технического персонала.

Напомним, мы сообщали о том, как для одесситов изменится стоимость света с 1 ноября. Также мы писали, сколько будут платить жители Одессы за проезд в следующем месяце.

коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы оплата
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
