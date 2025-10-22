Відео
Україна
Тариф за утримання будинків в Одесі — що зміниться з листопада

Тариф за утримання будинків в Одесі — що зміниться з листопада

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:31
Оновлено: 19:24
Тарифи на утримання будинків в Одесі у листопаді 2025 року
Будинок в одному з районів Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді жителі Одеси, як і раніше, самі визначатимуть суму, яку сплачуватимуть за обслуговування своїх будинків і прибудинкових територій. Розмір платежів залежить від компанії, що надає послуги, умов договору та переліку робіт.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які тарифи на утримання будинків діятимуть у місті в листопаді.

Читайте також:

Тарифи на обслуговування

Єдиного затвердженого тарифу в Одесі немає — кожен будинок визначає суму самостійно. Співвласники можуть укласти угоду з керуючою компанією або створити власне ОСББ. У комунальних структурах ціна зазвичай коливається від 3 до 5 гривень за квадратний метр, а в приватних — дещо вища:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м 
  • Суворовський — 5,00 грн/кв.м 
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв.м 
  • Євроформат — 6,20 грн/кв.м 
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м 
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв.м.

Які послуги включені

До вартості зазвичай входить прибирання під’їздів і двору, освітлення місць загального користування, технічне обслуговування ліфтів і внутрішніх систем. Деякі компанії також пропонують охорону території чи додатковий благоустрій.

Щоб уточнити точну суму, мешканцям слід звернутися до свого ОСББ або керуючої компанії. Варто пам’ятати, що тарифи можуть змінюватися, якщо подорожчають енергоносії або зросте заробітна плата технічного персоналу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як для одеситів зміниться вартість за світло з 1 листопада. Також ми писали про те, скільки платитимуть жителі Одеси за проїзд у наступному місяці.

комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси оплата
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
