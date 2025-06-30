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Главная Одесса Тарифы на коммуналку — что изменится для одесситов с 1 июля

Тарифы на коммуналку — что изменится для одесситов с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 18:47
Изменится ли стоимость оплаты коммунальных услуг в июле 2025 года для одесситов
Человек с платежкой и калькулятором. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость коммунальных услуг в июле 2025 года для одесситов, несмотря на слухи, менять не планируют. Поэтому в следующем месяце горожане будут платить за воду, газ, свет, СДПТ, и вывоз мусора столько же, сколько и в июне.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за коммуналку с 1 июля.

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Тариф на электроэнергию в июне

За электроэнергию в июле 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 грн за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Таким образом, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 грн за кВт-час. Тариф на свет для бизнеса будет стоить 686,23 грн за киловатт-час, а для предприятий "зеленой металлургии — 359,55 грн за киловатт-час.

Стоимость воды

Стоимость воды для населения в июле в Одессе также не изменится и останется на том же уровне:

  • на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • на централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в июле останется на том же уровне, что и в июне.

На централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения - 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки немного выше и стартуют сразу от 5 гривен за квадратный метр:

  • Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв.м
  • Суворовский — 5 грн за кв.м
  • Ренессанс — 5.50 грн за кв.м
  • Евроформат — 6.20 грн за кв.м
  • Сервис Плюс — 6.50 грн за кв.м
  • Наш Дом — 5.70 грн за кв.м

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

В июле 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. Однако сумма в платежках будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют разные компании:

  • Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — компания "Клиар-Сити";
  • Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Цены на газ

Цена на газ для населения в Одессе остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который замораживает тарифы для населения. Также не изменится и плата за доставку газа — компания "Одессагаз" продолжает взимать 1,308 грн за каждый кубометр.

Что же касается бизнеса, то для него ситуация другая. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в прошлом году. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют: раньше большинство доходов Оператора ГТС поступало от транзита российского газа, но сейчас эта статья дохода почти полностью исчезла.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.
  • Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Проездные билеты

  • Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).
  • Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).
  • Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).
  • Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Мобильная связь в Одессе - какие тарифы

Больше всего нововведений — у "Киевстара": тариф LOVE UA Магнит обойдется в 220 грн за 28 дней и дает 20 ГБ интернета и 1200 минут. LOVE UA Свет — уже 300 грн, а LOVE UA Успех с безлимитным интернетом и тысячей минут на другие номера — 600 грн.

Vodafone предлагает тарифы Joice и Turbo по 270 грн. Например, Joice Start включает 20 ГБ и YouTube Premium на 2 месяца. А вот контрактный Red Pro за 330 грн дает 50 ГБ, 400 минут и 350 SMS.

Lifecell сохраняет самые низкие цены: Простой Лайф стоит 160 грн, а при переходе с другого оператора — всего 120 грн. Смарт Лайф — 300 грн, а при акции — 160 грн. Самый дорогой тариф — Свободный Лайф (425 грн или 240 грн при переходе), который дает 50 ГБ на максимальной скорости.

Напомним, недавно мы писали о разрушениях в результате попадания по объектам Инфоксводоканала в Одессе. А также о том, как изменятся тарифы для харьковчан в июле.

тарифы коммунальные услуги Одесса деньги Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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