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Головна Одеса Тарифи на комуналку — що зміниться для одеситів з 1 липня

Тарифи на комуналку — що зміниться для одеситів з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 18:47
Чи зміниться вартість оплати комунальних послуг у липні 2025 року для одеситів
Людина з платіжкою та калькулятором. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість комунальних послуг у липні 2025 року для одеситів, попри чутки, змінювати не планують. Тож наступного місяця містяни будуть сплачувати за воду, газ, світло, УБПТ, та вивезення сміття стільки ж, скільки й у червні. 

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за комуналку з 1 липня.

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Тариф на електроенергію у червні

За електроенергію у липні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 грн за кіловат-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчою. Таким чином, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 грн за кВт-годину. Тариф на світло для бізнесу коштуватиме 686,23 грн за кіловат-годину, а для підприємств "зеленої металургії — 359,55 грн за кіловат-годину.

Вартість води

Вартість води для населення у липні в Одесі також не зміниться та залишиться на тому ж рівні:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у липні залишиться на тому ж рівні, що й у червні.

На централізоване водопостачання:

  • споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

  • споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі  ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки трохи вище і стартують одразу від 5 гривень за квадратний метр:

  • Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв.м
  • Суворовський — 5 грн за кв.м
  • Ренесанс — 5.50 грн за кв.м
  • Євроформат — 6.20 грн за кв.м
  • Сервіс Плюс — 6.50 грн за кв.м
  • Наш Дім — 5.70 грн за кв.м

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

У липні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. Проте сума у платіжках залежатиме від району проживання та компанії, яка обслуговує територію.

За встановлення тарифів відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають різні компанії:

  • Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";
  • Київський район — компанія "Кліар-Сіті";
  • Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";
  • Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:

  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Ціни на газ

Ціна на газ для населення в Одесі залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки чинному мораторію, який заморожує тарифи для населення. Також не зміниться і плата за доставку газу — компанія "Одесагаз" продовжує стягувати 1,308 грн за кожен кубометр.

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж торік. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють: раніше більшість доходів Оператора ГТС надходила від транзиту російського газу, але зараз ця стаття прибутку майже повністю зникла.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
  • Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки

  • Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
  • Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
  • Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
  • Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Мобільний зв'язок в Одесі — які тарифи

Найбільше нововведень — у "Київстарі": тариф LOVE UA Магніт обійдеться у 220 грн за 28 днів і дає 20 ГБ інтернету та 1200 хвилин. LOVE UA Світло — вже 300 грн, а LOVE UA Успіх із безлімітним інтернетом та тисячею хвилин на інші номери — 600 грн.

Vodafone пропонує тарифи Joice та Turbo по 270 грн. Наприклад, Joice Start включає 20 ГБ і YouTube Premium на 2 місяці. А от контрактний Red Pro за 330 грн дає 50 ГБ, 400 хвилин і 350 SMS.

Lifecell зберігає найнижчі ціни: Простий Лайф коштує 160 грн, а при переході з іншого оператора — лише 120 грн. Смарт Лайф — 300 грн, а при акції — 160 грн. Найдорожчий тариф — Вільний Лайф (425 грн або 240 грн при переході), який дає 50 ГБ на максимальній швидкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про руйнації внаслідок влучання по об'єктах Інфоксводоканалу в Одесі. А також про те, як зміняться тарифи для харків'ян у липні.

тарифи комунальні послуги Одеса гроші Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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