Вывоз мусора в Одессе 2025: тарифы для разных районов

Тарифы на вывоз мусора в Одессе — какие цены будут в 2025 году
С 1 января в Одессе пока не планируют повышать тарифы на услуги обращения с твердыми бытовыми отходами. Стоимость зависит от района проживания и компании, занимающейся вывозом мусора. Жители многоквартирных домов и частного сектора платят разные суммы.
Новини.LIVE проанализировали, сколько придется платить одесситам многоквартирных домов и частных секторов за вывоз мусора в новом году.
Кто отвечает за вывоз мусора в Одессе
За установление тарифов на вывоз твердых бытовых отходов в городах и общинах отвечают органы местного самоуправления. В Одессе цены на вывоз мусора зависят от компаний, обслуживающих разные районы:
Приморский район — компания "ТВ-Серрус".
Киевский район — компания "Клиар-Сити".
Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс".
Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескоммунтранс".
Компании разделены на частные и коммунальные, что также влияет на формирование тарифов.
Сколько будут платить одесситы в 2025 году
Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.
Отметим, что для жителей многоквартирных домов средний тариф составляет 34–36 грн/мес., тогда как для жителей частного сектора — 59–62 грн/мес. Одесситам следует учитывать эти изменения при планировании семейного бюджета
Напомним, наступающий год принесет изменения в стоимость услуг мобильной связи для одесситов. Также мы сообщали, что Одессе грозит экологическая катастрофа из-за беглеца в РФ.
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