Вивезення сміття в Одесі 2025: тарифи для різних районів

Діти збирають сміття. Фото ілюстративне: freepik

З 1 січня в Одесі поки не планують підвищувати тарифи на послуги поводження з твердими побутовими відходами. Вартість залежить від району проживання та компанії, що займається вивезенням сміття. Мешканці багатоквартирних будинків та приватного сектору платять різні суми.

Новини.LIVE проаналізували, скільки доведеться платити одеситам багатоквартирних будинків та приватних секторів за вивіз сміття у новому році.

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За встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів у містах та громадах відповідають органи місцевого самоврядування. В Одесі ціни на вивезення сміття залежать від компаній, що обслуговують різні райони:

Приморський район — компанія "ТВ-Серрус".

Київський район — компанія "Кліар-Сіті".

Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс".

Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Компанії розділені на приватні та комунальні, і це також впливає на формування тарифів.

Скільки платитимуть одесити у 2025

Сьогодні в Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Зазначимо, що для мешканців багатоквартирних будинків середній тариф становить 34–36 грн/міс., тоді як для мешканців приватного сектору — 59–62 грн/міс.. Одеситам слід враховувати ці зміни при плануванні сімейного бюджету.

Нагадаємо, прийдешній рік принесе зміни у вартість послуг мобільного зв'язку для одеситів. Також ми повідомляли, що Одесі загрожує екологічна катастрофа через втікача до РФ.