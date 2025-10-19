Тарифы на вывоз мусора в Одессе в ноябре

Тарифы на вывоз мусора в Одессе — будут ли изменения в ноябре
В ноябре одесситы будут платить за вывоз мусора по старым тарифам. Повышение пока не планируется, однако ситуация может измениться, если вырастут расходы компаний. Сейчас цены отличаются в зависимости от района города и оператора, который обслуживает территорию.
Кто вывозит мусор в Одессе
В Одессе работают четыре компании, которые делят город по районам.
- Приморский район — "ТВ-Серрус"
- Киевский район — "Клиар-Сити"
- Суворовский район — "Эко-Ренессанс"
- Хаджибейский район — КП "Одескомунтранс"
Сколько будут платить жители
Стоимость услуг утверждена городскими властями и не менялась с августа 2025 года. Тарифы различаются в зависимости от типа жилья:
- "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для жителей многоэтажек, 61,26 грн - для частного сектора.
- "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн в многоэтажках, 60,07 грн в частных домах.
- "Одескоммунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн соответственно.
Несмотря на стабильность, стоит готовиться, что, если вырастут расходы на топливо или содержание техники, компании смогут инициировать пересмотр тарифов уже в ближайшие месяцы.
