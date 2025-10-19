Видео
Україна
Видео

Тарифы на вывоз мусора в Одессе — будут ли изменения в ноябре

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 19:25
обновлено: 18:12
Тарифы на вывоз мусора в Одессе в ноябре
Тариф на вывоз мусора в Одессе в ноябре. Фото иллюстративное: freepik

В ноябре одесситы будут платить за вывоз мусора по старым тарифам. Повышение пока не планируется, однако ситуация может измениться, если вырастут расходы компаний. Сейчас цены отличаются в зависимости от района города и оператора, который обслуживает территорию.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить одесситы за вывоз мусора с ноября.

Кто вывозит мусор в Одессе

В Одессе работают четыре компании, которые делят город по районам.

  • Приморский район — "ТВ-Серрус"
  • Киевский район — "Клиар-Сити"
  • Суворовский район — "Эко-Ренессанс"
  • Хаджибейский район — КП "Одескомунтранс"

Сколько будут платить жители

Стоимость услуг утверждена городскими властями и не менялась с августа 2025 года. Тарифы различаются в зависимости от типа жилья:

  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для жителей многоэтажек, 61,26 грн - для частного сектора.
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн в многоэтажках, 60,07 грн в частных домах.
  • "Одескоммунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн соответственно.

Несмотря на стабильность, стоит готовиться, что, если вырастут расходы на топливо или содержание техники, компании смогут инициировать пересмотр тарифов уже в ближайшие месяцы.

Напомним, мы сообщали сколько придется платить одесситам за тепло в ноябре. Также писали, какая стоимость газа для бизнеса и населения в Одессе.

Автор:
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
