Тарифы на вывоз мусора в Одессе в ноябре

В ноябре одесситы будут платить за вывоз мусора по старым тарифам. Повышение пока не планируется, однако ситуация может измениться, если вырастут расходы компаний. Сейчас цены отличаются в зависимости от района города и оператора, который обслуживает территорию.

Кто вывозит мусор в Одессе

В Одессе работают четыре компании, которые делят город по районам.

Приморский район — "ТВ-Серрус"

Киевский район — "Клиар-Сити"

Суворовский район — "Эко-Ренессанс"

Хаджибейский район — КП "Одескомунтранс"

Сколько будут платить жители

Стоимость услуг утверждена городскими властями и не менялась с августа 2025 года. Тарифы различаются в зависимости от типа жилья:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для жителей многоэтажек, 61,26 грн - для частного сектора.

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.

"ТВ-Серрус": 34,80 грн в многоэтажках, 60,07 грн в частных домах.

"Одескоммунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн соответственно.

Несмотря на стабильность, стоит готовиться, что, если вырастут расходы на топливо или содержание техники, компании смогут инициировать пересмотр тарифов уже в ближайшие месяцы.

