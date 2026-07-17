Тарифы на воду в Одессе в августе 2026 года: актуальные цены

Из крана течет вода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе 2026 года жители Одессы будут по-прежнему оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Сколько стоит вода

Для бытовых потребителей тариф на централизованное водоснабжение составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 14,37 грн. После начисления налога жители города платят 17,92 грн за воду и 17,24 грн за канализацию. Таким образом, совокупная стоимость двух услуг составляет около 35,16 грн за один кубометр.

Кроме того, потребители ежемесячно оплачивают абонентскую плату. Если они пользуются и водоснабжением, и водоотведением, абонплата составляет 94,38 грн. При наличии только одной услуги она вдвое меньше — 47,19 грн.

Какие тарифы действуют для бизнеса

Для юридических лиц и других коммерческих потребителей действуют отдельные расценки. Стоимость централизованного водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. С учетом налога общий тариф составляет примерно 65,55 грн за кубометр.

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Отдельные тарифы также предусмотрены для предприятий, работающих в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Для них кубометр воды стоит 13,18 грн без НДС, а водоотведение — 7,82 грн.

Какими могут стать новые тарифы

"Инфоксводоканал" уже обнародовал проект обновленных тарифов для населения. Если его утвердят, водоснабжение будет стоить 50,96 грн за кубометр, а водоотведение — 42,69 грн. В таком случае с учетом НДС общая стоимость услуг составит 93,66 грн за кубометр. Сейчас же одесситы платят почти в 2,7 раза меньше — около 35,16 грн.

В компании объясняют необходимость пересмотра тарифов ростом себестоимости услуг. Среди основных причин называют подорожание электроэнергии, топлива, реагентов, ремонта сетей и увеличение расходов на оплату труда. По словам предприятия, действующие тарифы уже не компенсируют фактические расходы на работу водоканала.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года для жителей Одессы и области стоимость электроэнергии осталась без изменений. Слухи о возможном пересмотре тарифов пока не подтвердились, поэтому бытовые потребители по-прежнему платят по действующей цене. В то же время часть расходов можно сократить, если пользоваться двухзонным счетчиком.

Также журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, сколько денег у них уходит на дорогу и устраивает ли их нынешняя стоимость проезда. Большинство опрошенных рассказали, что у них нет фиксированных ежедневных расходов. Всё зависит от маршрута, количества поездок и того, приходится ли пользоваться такси. Если есть возможность, многие предпочитают пешие прогулки, чтобы сэкономить.