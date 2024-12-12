Одесский ТЮЗ остается с именем Юрия Олеши

Коллектив одесского ТЮЗа. Фото: ТЮЗ

Депутаты Одесского облсовета не поддержали исключение из названия одесского ТЮЗа имени писателя Юрия Олеши. Исключили из своих рядов представителя запрещенной ОПЗЖ.

Такие решения были приняты на сессии Одесского областного совета в пятницу 12 декабря.

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Олешу оставить

На рассмотрение сессии внесли проект "Об отказе от имени Юрия Олеши", ранее присвоенного Коммунальному учреждению "Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши". За него проголосовали поддержаны только 28 депутатов. Соответственно, решение не было принято. Обсуждения не было.

Отметим, что детский писатель Юрий Олеша жил в Одессе с трехлетнего возраста, учился здесь в гимназии и университете, играл в футбольной команде. Одесскому ТЮЗу имя писателя присвоили в 2016 году.

Минус один депутат

Также сессия досрочно прекратила полномочия депутата Виктора Андреенкова. Соответствующее заявление подал сам народный избранник. Отметим, Андреенко занимается бизнесом, руководит школой виндсерфинга в Заливе, дважды избирался депутатом облсовета первый раз от "Оппозиционного блока", второй — от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Также он являлся помощником народного депутата Николая Скорика.

Напомним, Одесский горсовет лишился остатков пророссийской ОПЗЖ. Также в Одессе было выделено деньги на разработку проектов демонтажа памятников.