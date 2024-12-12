Одеський ТЮГ залишається з іменем Юрія Олеши

Колектив одеського ТЮГу. Фото: ТЮГ

Депутати Одеської облради не підтримали виключення з назви одеського ТЮГу імені письменника Юрія Олеши. Натомість виключили зі своїх лав представника забороненої ОПЗЖ.

Такі рішення ухвалили на сесії Одеської обласної ради у четвер 12 грудня.

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Олешу залишити

На розгляд сесії внесли проєкт "Про відмову від імені Юрія Олеши, раніше присвоєного Комунальній установі "Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеши". За нього проголосували підтримали тільки 28 депутатів. Відповідно, рішення не було прийнято. Обговорення не було.

Зазначимо, що дитячий письменник Юрій Олеша жив в Одесі з трирічного віку, навчався тут в гімназії та університеті, грав у футбольній команді. Одеському ТЮГу ім'я письменника присвоїли у 2016 році.

Мінус один депутат

Також сесія достроково припинила повноваження депутата Віктора Андрєєнкова. Відповідну заяву подав сам народний обранець. Зазначимо, Андрєєнков займається бізнесом, керує школою віндсерфінгу у Затоці, двічі обирався депутатом облради — перший раз від "Опозиційного блоку", другий від "Опозиційної платформи — За життя". Також він був помічником народного депутата Миколи Скорика.

Нагадаємо, Одеська міськрада позбулася залишків проросійської ОПЗЖ. Також в Одесі виділили гроші на розробку проєктів демонтажу пам'ятників.