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Температура морской воды продолжает повышаться

20 июня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Температура морской воды в Черном море
Чайки на пляже "Ланжерон". Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение дня 20 июня в Одессе и области синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Тем не менее температура морской воды достигнет отметки +24 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды в Черном море

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле курорта Росейка на Одесчине + 24°С и Стерегущего в Крыму. Там вода прогреется до +23,1 °С. В Одессе температура ниже и составляет +22,3°С.

Температура морской воды. Фото: tur-pogoda
Температура морской воды вблизи населенных пунктов. Фото: meteopost

Что известно о состоянии морской воды

В отобранных 14.06.2023 из точки в г. Одессе (морской порт причал № 2) проб морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми). Санэпидситуация на постоянном контроле.

Солёность морской воды

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" соленость ниже нормы в 2,2 раза, на 16-й станции В. Фонтана соленость также ниже нормы в 2, 2 раза.

Напомним, городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы.

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