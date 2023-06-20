Температура морської води у Чорному морі

Температура морської води продовжує підвищуватися
Протягом дня 20 червня в Одесі та області синоптики прогнозують мінливу хмарність та короткочасні дощі. Попри це, температура морської води сягне позначки +24 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води у Чорному морі
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля курорту Росейка на Одещині + 24°С та Стерегущого в Криму. Там вода прогрілася до +23,1°С. В Одесі температура є нижчою і становить +22,3°С.
Що відомо про стан морської води
У відібраних 14.06.2023 з точки в м. Одесі (морський порт причал № 2) проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції). Санепідситуація на постійному контролі.
Солоність морської води
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза, на 16-й станції В. Фонтану солоність також нижче норми у 2,2 раза.
Нагадаємо, міський голова Одеси закликав громадян утриматися від купання в морі. Крім того, він нагадав, що діє заборона на вилов і продаж свіжої риби.