Погода в Одессе 17 ноября - без осадков и до +15

Температура удивит — какую погоду прогнозируют в Одессе завтра
Понедельник в Одессе обещает быть необычно мягким и спокойным, как будто осень решила сделать паузу перед настоящими холодами. В течение суток в городе будет без осадков, а температура поднимется до комфортных +15 °C. Ветер усилится ближе к вечеру.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В ночь на понедельник температура в Одессе будет держаться на уровне +9 °C, а ощущаться будет немного прохладнее — около +8 °C. Без осадков, легкий ветер до 4 м/с.
Утром станет теплее: воздух прогреется до +10 °C, ветер усилится до 6 м/с, но и дальше без дождя.
В обед столбик термометра поднимется до +15 °C, а ощущаться будет ровно столько же.
Одесса встретит ночь при +14 °C. Ветер усилится до 7 м/с, небо останется облачным.
Солнце взойдет в 07:01 и спрячется за горизонт в 16:22. Продолжительность светового дня — всего 9 часов 20 минут.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Напомним, в Одессе и области на 16-17 ноября объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана. Также сообщали, какой будет погода на День Николая и Рождество.
