Температура удивит — какую погоду прогнозируют в Одессе завтра

Дата публикации 16 ноября 2025 16:59
обновлено: 08:28
Погода в Одессе 17 ноября - без осадков и до +15
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Понедельник в Одессе обещает быть необычно мягким и спокойным, как будто осень решила сделать паузу перед настоящими холодами. В течение суток в городе будет без осадков, а температура поднимется до комфортных +15 °C. Ветер усилится ближе к вечеру.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на понедельник температура в Одессе будет держаться на уровне +9 °C, а ощущаться будет немного прохладнее — около +8 °C. Без осадков, легкий ветер до 4 м/с.

Утром станет теплее: воздух прогреется до +10 °C, ветер усилится до 6 м/с, но и дальше без дождя.

В обед столбик термометра поднимется до +15 °C, а ощущаться будет ровно столько же. 

Одесса встретит ночь при +14 °C. Ветер усилится до 7 м/с, небо останется облачным.

Солнце взойдет в 07:01 и спрячется за горизонт в 16:22. Продолжительность светового дня — всего 9 часов 20 минут.

Погода здивує — яку температуру прогнозують в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Погода здивує — яку температуру прогнозують в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в Одессе и области на 16-17 ноября объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана. Также сообщали, какой будет погода на День Николая и Рождество.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
