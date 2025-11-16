Погода в Одесі 17 листопада — без опадів і до +15

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Понеділок в Одесі обіцяє бути незвично м’яким і спокійним, наче осінь вирішила зробити паузу перед справжніми холодами. Протягом доби в місті буде без опадів, а температура підніметься до комфортних +15 °C. Вітер посилиться ближче до вечора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч проти понеділка температура в Одесі триматиметься на рівні +9 °C, а відчуватиметься трохи прохолодніше — близько +8 °C. Без опадів, легкий вітер до 4 м/с.

Вранці стане тепліше: повітря прогріється до +10 °C, вітер посилиться до 6 м/с, але й далі без дощу.

В обід стовпчик термометра підніметься до +15 °C, а відчуватиметься рівно стільки ж.

Одеса зустріне ніч при +14 °C. Вітер посилиться до 7 м/с, небо залишиться хмарним.

Сонце зійде о 07:01 і сховається за горизонт о 16:22. Тривалість світлового дня — лише 9 годин 20 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +4...+9 °C, вдень +13...+18 °C.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, в Одесі та області на 16-17 листопада оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман. Також повідомляли, якою буде погода на День Миколая та Різдво.