Погода в Одесі 17 листопада — без опадів і до +15

Температура здивує — яку погоду прогнозують в Одесі завтра
Понеділок в Одесі обіцяє бути незвично м’яким і спокійним, наче осінь вирішила зробити паузу перед справжніми холодами. Протягом доби в місті буде без опадів, а температура підніметься до комфортних +15 °C. Вітер посилиться ближче до вечора.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У ніч проти понеділка температура в Одесі триматиметься на рівні +9 °C, а відчуватиметься трохи прохолодніше — близько +8 °C. Без опадів, легкий вітер до 4 м/с.
Вранці стане тепліше: повітря прогріється до +10 °C, вітер посилиться до 6 м/с, але й далі без дощу.
В обід стовпчик термометра підніметься до +15 °C, а відчуватиметься рівно стільки ж.
Одеса зустріне ніч при +14 °C. Вітер посилиться до 7 м/с, небо залишиться хмарним.
Сонце зійде о 07:01 і сховається за горизонт о 16:22. Тривалість світлового дня — лише 9 годин 20 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °C, вдень +13...+18 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, в Одесі та області на 16-17 листопада оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман. Також повідомляли, якою буде погода на День Миколая та Різдво.
Читайте Новини.LIVE!