Отключение котельной «Северная-1» в Одессе 16 ноября

Специалисты ремонтируют котельную. Фото иллюстративное: odessa.blogspot

Сегодня, 16 ноября, котельная "Северная-1" временно прекратит работу. Поэтому без отопления осталась часть Пересыпского района. Вернуть тепло обещают вечером.

Об этом в субботу, 16 ноября сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Котельная на ремонте

Причиной приостановки работы котельной в мэрии называют реконструкцию дымохода. Завершить ремонт обещают в 20.00. Отметим, что ночью на 12 ноября коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" уже останавливало работу этой котельной.

"Коммунальные службы прилагают максимум усилий, чтобы завершить работы в определенный срок. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в сообщении горсовета.

Отопление в Одессе

Отопительный сезон начался в понедельник, 4 ноября. Первыми тепло получили детские сады, школы и больницы. Ранее в КП "Теплоснабжение города Одессы" заверили, что горожане будут с отоплением даже в случае блэкаутов. Все городские малые котельные снабдили генераторами для бесперебойной работы. Кроме того, в текущем месяце Одесса должна получить оборудование для когенерационных машин. Работы на объектах, где должны быть установлены машины, уже идут.

Отметим, что тариф на тепло для бытовых потребителей в Одессе остается неизменным и составляет 1813 грн/гкал.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне атаковали Одессу дронами и ракетами, в результате чего был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Также на сайте Северного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства рассказали, можно ли забирать на дрова поваленные деревья в лесу.