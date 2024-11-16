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Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

16 листопада 2024 12:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення котельні «Північна-1» в Одесі 16 листопада
Спеціалісти ремонтують котельню. Фото ілюстративне: odessa.blogspot
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 листопада, котельня "Північна-1" тимчасово припинить роботу. Через це без опалення лишилася частина Пересипського району. Повернути тепло обіцяють ввечері.

Про це у суботу, 16 листопада повідомили в Одеській міській раді

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Котельня на ремонті

Причиною призупинення роботи котельні у мерії називають реконструкцію димаря. Завершити ремонт обіцяють о 20:00. Зазначимо, що вночі проти 12 листопада комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вже зупиняло роботу цієї котельні.

"Комунальні служби докладають максимум зусиль, щоб завершити роботи у визначений термін. Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні міськради.

Опалення в Одесі

Опалювальний сезон почався у понеділок, 4 листопада. Першими тепло отримали дитячі садочки, школи та лікарні. Раніше у КП "Теплопостачання міста Одеси" запевнили, що містяни будуть з опаленням навіть у разі блекаутів. Усі міські малі котельні забезпечили генераторами для безперебійної роботи. Крім того, у поточному місяці Одеса має отримати обладнання для когенераційних машин. Роботи на об'єктах, де мають бути встановлені ці машини, вже йдуть.  

Зазначимо, що тариф на тепло для побутових споживачів в Одесі залишається незмінним і становить 1813 грн/Гкал.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни атакували Одесу дронами та ракетами, в результаті був пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання. Також на сайті Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства розповіли чи можна забирати на дрова повалені дерева в лісі.

Одеса тепломережа Одеська область Одеська ОДА теплопостачання Новини Одеси

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