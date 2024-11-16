Відключення котельні «Північна-1» в Одесі 16 листопада

Спеціалісти ремонтують котельню. Фото ілюстративне: odessa.blogspot

Сьогодні, 16 листопада, котельня "Північна-1" тимчасово припинить роботу. Через це без опалення лишилася частина Пересипського району. Повернути тепло обіцяють ввечері.

Про це у суботу, 16 листопада повідомили в Одеській міській раді.

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Котельня на ремонті

Причиною призупинення роботи котельні у мерії називають реконструкцію димаря. Завершити ремонт обіцяють о 20:00. Зазначимо, що вночі проти 12 листопада комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вже зупиняло роботу цієї котельні.

"Комунальні служби докладають максимум зусиль, щоб завершити роботи у визначений термін. Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні міськради.

Опалення в Одесі

Опалювальний сезон почався у понеділок, 4 листопада. Першими тепло отримали дитячі садочки, школи та лікарні. Раніше у КП "Теплопостачання міста Одеси" запевнили, що містяни будуть з опаленням навіть у разі блекаутів. Усі міські малі котельні забезпечили генераторами для безперебійної роботи. Крім того, у поточному місяці Одеса має отримати обладнання для когенераційних машин. Роботи на об'єктах, де мають бути встановлені ці машини, вже йдуть.

Зазначимо, що тариф на тепло для побутових споживачів в Одесі залишається незмінним і становить 1813 грн/Гкал.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни атакували Одесу дронами та ракетами, в результаті був пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання. Також на сайті Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства розповіли чи можна забирати на дрова повалені дерева в лісі.