Температура Черного моря сегодня - 17 июня.

Теплое, но опасное: какая температура Черного моря сегодня
Температура Черного моря достигла 21 градуса. Теплое море может побуждать многих к желанию погрузиться, однако необходимо учитывать официальные рекомендации и правила безопасности. Запрет на купание вводится в целях сохранения жизни и здоровья отдыхающих.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется в селе Приморское, что в Одесской области. Вода там прогрелась до 22 градусов. В Одессе температура ниже всего одного градуса.
Люди купаются, несмотря на запрет
Областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.
Впрочем, одесситы не прислушиваются к запретам и продолжают посещать пляжи. Людей не останавливает ни возможность взорваться на мини, ни подхватить кишечную инфекцию.
Напомним, в Одессе проводится постоянный мониторинг состояния морской и питьевой воды. В Черном море обнаружен холеровидный вибрион — читайте в материале, чем он опасен.