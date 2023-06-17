Температура Черного моря сегодня - 17 июня.

Люди отдыхают у моря Фото: Новини.LIVE

Температура Черного моря достигла 21 градуса. Теплое море может побуждать многих к желанию погрузиться, однако необходимо учитывать официальные рекомендации и правила безопасности. Запрет на купание вводится в целях сохранения жизни и здоровья отдыхающих.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по данной карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется в селе Приморское, что в Одесской области. Вода там прогрелась до 22 градусов. В Одессе температура ниже всего одного градуса.

Температура поверхности моря около разных городов. Фото: meteopost

Люди купаются, несмотря на запрет

Областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.

Грязное Черное море. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, одесситы не прислушиваются к запретам и продолжают посещать пляжи. Людей не останавливает ни возможность взорваться на мини, ни подхватить кишечную инфекцию.

Напомним, в Одессе проводится постоянный мониторинг состояния морской и питьевой воды. В Черном море обнаружен холеровидный вибрион — читайте в материале, чем он опасен.