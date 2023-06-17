Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Теплое, но опасное: какая температура Черного моря сегодня arrow

Теплое, но опасное: какая температура Черного моря сегодня

17 июня 2023 07:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура Черного моря сегодня - 17 июня.
Люди отдыхают у моря Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура Черного моря достигла 21 градуса. Теплое море может побуждать многих к желанию погрузиться, однако необходимо учитывать официальные рекомендации и правила безопасности. Запрет на купание вводится в целях сохранения жизни и здоровья отдыхающих.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:
Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по данной карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется в селе Приморское, что в Одесской области. Вода там прогрелась до 22 градусов. В Одессе температура ниже всего одного градуса.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото:meteopost
Температура поверхности моря около разных городов. Фото: meteopost

Люди купаются, несмотря на запрет

Областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.

Грязное Черное море. Фото: Новости.
Грязное Черное море. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, одесситы не прислушиваются к запретам и продолжают посещать пляжи. Людей не останавливает ни возможность взорваться на мини, ни подхватить кишечную инфекцию.

Напомним, в Одессе проводится постоянный мониторинг состояния морской и питьевой воды. В Черном море обнаружен холеровидный вибрион — читайте в материале, чем он опасен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас