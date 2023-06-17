Температура Чорного моря сьогодні — 17 червня

Люди відпочивають біля моря Фото: Новини.LIVE

Температура Чорного моря сягнула 21 градуса. тепле море може спонукати багатьох до бажання зануритись, проте необхідно враховувати офіційні рекомендації та правила безпеки. Заборона на купання вводиться з метою збереження життя та здоров'я відпочивальників.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за даною картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується в селі Приморське, що в Одеській області. Вода там прогрілася до 22 градусів. В Одесі температура нижча всього на один градус.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Люди купаються попри заборону

Обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.

Брудне Чорне море. Фото: Новини.LIVE

Втім одесити не дослухаються до заборон й продовжують відвідувати пляжі. Людей не зупиняє ні можливість підірватись на міні, ні підхопити кишкову інфекцію.

Нагадаємо, в Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон — читайте в матеріалі, чим він небезпечний.