Температура Чорного моря сьогодні — 17 червня

Тепле, але небезпечне: яка температура Чорного моря сьогодні
Температура Чорного моря сягнула 21 градуса. тепле море може спонукати багатьох до бажання зануритись, проте необхідно враховувати офіційні рекомендації та правила безпеки. Заборона на купання вводиться з метою збереження життя та здоров'я відпочивальників.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується в селі Приморське, що в Одеській області. Вода там прогрілася до 22 градусів. В Одесі температура нижча всього на один градус.
Люди купаються попри заборону
Обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.
Втім одесити не дослухаються до заборон й продовжують відвідувати пляжі. Людей не зупиняє ні можливість підірватись на міні, ні підхопити кишкову інфекцію.
Нагадаємо, в Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон — читайте в матеріалі, чим він небезпечний.