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Тепле, але небезпечне: яка температура Чорного моря сьогодні

17 червня 2023 07:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура Чорного моря сьогодні — 17 червня
Люди відпочивають біля моря Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура Чорного моря сягнула 21 градуса. тепле море може спонукати багатьох до бажання зануритись, проте необхідно враховувати офіційні рекомендації та правила безпеки. Заборона на купання вводиться з метою збереження життя та здоров'я відпочивальників.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за даною картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується в селі Приморське, що в Одеській області. Вода там прогрілася до 22 градусів. В Одесі температура нижча всього на один градус.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Люди купаються попри заборону

Обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море. 

Брудне Чорне море. Фото: Новини.LIVE
Брудне Чорне море. Фото: Новини.LIVE

Втім одесити не дослухаються до заборон й продовжують відвідувати пляжі. Людей не зупиняє ні можливість підірватись на міні, ні підхопити кишкову інфекцію. 

Нагадаємо, в Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон — читайте в матеріалі, чим він небезпечний.

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