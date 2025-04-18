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Теплицы с табаком в полях Одесчины — БЕБ открыло дело

18 апреля 2025 16:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области в Овидиопольской ОТГ незаконно выращивали табак в промышленных масштабах - БЭБ
Теплицы с табаком. Фото: Бюро экономической безопасности
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области обнаружили теплицы и складские помещения, в которых выращивали, сушили и перерабатывали табак в промышленных масштабах. Правоохранители изъяли 56 тонн готовой продукции.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Табак в промышленных масштабах

По данным следствия, 16 теплиц обустроили посреди поля в Овидиопольской громаде Одесской области. Табак выращивали с помощью капельного орошения. В дальнейшем его листья в течение нескольких месяцев сушили, затем измельчали и фасовали по коробам.

"Во время проведения обысков детективы изъяли почти 56 тонн выращенной продукции, технику для посева, шланги для полива, промышленную линию для сушки и измельчения табака. Изъятая продукция направлена для проведения необходимых судебных экспертиз",— говорит руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук

Готовое сырье фигуранты планировали продавать по всей Украине под видом табачной продукции различных торговых марок.

На Одесчине дельцы выращивали табак в промышленных масштабах - фото 1
Изъятый табак. Фото: Бюро экономической безопасности

Напомним, недавно мы писали об одессите, у которого изъяли сигарет на миллион гривен. А также о том как фирме без специалистов лень не отдали 90 млн на ремонт школы.

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