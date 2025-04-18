На Одещині в Овідіопольській ОТГ незаконно вирощували тютюн у промислових масштабах - БЕБ

Теплиці з тютюном. Фото: Бюро економічної безпеки

В Одеській області виявили теплиці та складські приміщення, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах. Правоохоронці вилучили 56 тонн готової продукції.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Тютюн у промислових масштабах

За даними слідства, 16 теплиць облаштували посеред поля в Овідіопольській громаді на Одещині. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення. Надалі його листя протягом кількох місяців сушили, потім подрібнювали та фасували по коробах.

"Під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тон вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну. Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз", — каже керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук

Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

Вилучений тютюн. Фото: Бюро економічної безпеки

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, в якого вилучили сигарет на мільйон гривень. А також про те як фірмі без спеціалістів лень не віддали 90 млн на ремонт школи.