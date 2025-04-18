Пытался попасть в Молдову из Одесской области в цистерне с маслом

Грузовик перевозчика. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В цистерне с маслом пограничники Одесской области обнаружили мужчину, подвешенного на страховочных ремнях. Путешественнику грозит штраф, а перевозчику — лишение свободы.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным правоохранителей, через пункт пропуска "Мамалыга" на выезд из Украины направлялся грузовой автомобиль с цистерной под управлением гражданина Молдовы. В товаро-сопроводительных документах был указан груз — растительное масло. Но при осмотре пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны, сделаны специальные крепления, на которых подвешен человек. Как выяснилось, таким образом пытался незаконно выехать в Молдову 43-летний житель Одесской области. Он договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его вместе с грузом. В подвешенном состоянии, погруженный почти по грудь в масло, мужчина преодолел путь от Винницы до пункта пропуска.

Мужчина в цистерне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

На путешественника составили админпротокол, ему грозит до 8 500 гривен штрафа за попытку незаконного пересечения границы. А водителю сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Он может получить от 3 до 5 лет заключения.

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