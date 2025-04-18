Намагався потрапити у Молдову з Одещини у цистерні з олією

Вантажівка перевізника. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У цистерні з олією прикордонники Одещини виявили чоловіка, підвішеного на страхувальних ременях. Мандрівнику загрожує штраф, а перевізнику — позбавлення волі.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними правоохоронців, через пункт пропуску "Мамалига" на виїзд з України прямував вантажний автомобіль з цистерною під керуванням громадянина Молдови. В товаро-супровідних документах був зазначений вантаж — рослинна олія. Але під час огляду прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Як з'ясувалося, в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову 43-річний житель Одеської області. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його разом із вантажем. У підвішеному стані, занурений майже по груди в олію, чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску.

Чоловік у цистерні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

На мандрівника склали адмінпротокол, йому загрожує до 8 500 гривень штрафу за спробу незаконного перетину кордону. А водію повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Він може отримати від 3 до 5 років ув'язнення.

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