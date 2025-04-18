Статистика несплачених штрафів від ТЦК за регіонами - на якому місці Одещина

В Одесі проживає рекордсмен із несплати штрафів ТЦК — деталі
Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року в Україні, з яких закрили лише 16%. На Одещині зафіксовано 1 310 справ.
Про це повідомляють журналісти видання Опендатамедіа.
Відкриті справи
З початку 2025 року в Україні провадження відкрили щодо 17 007 людей. Майже половина справ з них — на чоловіків віком від 25 до 35 років. Проте 22 провадження цьогоріч було відкрито й на жінок.
Статистика по регіонах
Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Далі Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722. Одещина посіла лише четверте місце (1 310), проте саме в нашому регіоні знайдено рекордсмена за кількістю протермінованих боргів — на нього відкрили 7 справ.
Додамо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як оскаржити штраф від ТЦК. А також про суд над чоловіком, який проігнорував повістку.
Читайте Новини.LIVE!