Статистика несплачених штрафів від ТЦК за регіонами - на якому місці Одещина

Призовники в ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП

Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року в Україні, з яких закрили лише 16%. На Одещині зафіксовано 1 310 справ.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатамедіа.

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Відкриті справи

З початку 2025 року в Україні провадження відкрили щодо 17 007 людей. Майже половина справ з них — на чоловіків віком від 25 до 35 років. Проте 22 провадження цьогоріч було відкрито й на жінок.

Статистика по регіонах

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Далі Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722. Одещина посіла лише четверте місце (1 310), проте саме в нашому регіоні знайдено рекордсмена за кількістю протермінованих боргів — на нього відкрили 7 справ.

Інфографіка за регіонами. Фото: Опендатамедіа

Додамо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як оскаржити штраф від ТЦК. А також про суд над чоловіком, який проігнорував повістку.