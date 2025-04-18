Статистика неуплаченных штрафов от ТЦК по регионам - на каком месте Одесская область

Призывники в ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК и СП

Более 17 тысяч производств за нарушение правил воинского учета было открыто с начала 2025 года в Украине, из которых закрыли только 16%. В Одесской области зафиксировано 1 310 дел.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатамедиа.

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Открытые дела

С начала 2025 года в Украине уголовные производства открыли в отношении 17 007 человек. Почти половина из этих дел — на мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Однако 22 производства в этом году было открыто и на женщин.

Статистика по регионам

Больше всего дел с начала года открыли в Киеве — 1 992 производства. Дальше следует Днепропетровщина — 1 946 и Сумщина — 1 722. Одесская область заняла лишь четвертое место (1 310), однако именно в нашем регионе найден рекордсмен по количеству просроченных долгов — на него открыли 7 дел.

Инфографика по регионам. Фото: Опендатамедиа

Добавим, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на воинском учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Напомним, недавно мы писали о том, как обжаловать штраф от ТЦК. А также о суде над мужчиной, который проигнорировал повестку.