Спроба втечі до Молдови на тюбінгах через Дністер

Тюбінги на яких ухилянти тікали в Молдову. Фото: ДПСУ

Уночі двоє ухилянтів вирішили незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, скориставшись річкою Дністер. Свою "водну втечу" вони спланували заздалегідь, розраховуючи на темряву та щасливий випадок. Втім, прикордонники швидко зупинили заплив і затримали порушників.

Про це у суботу, 12 квітня, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Тікали в Молдову по воді

Відомо, що для "мандрівки" чоловіки використали надувні тюбінги, придбані у Вінниці, та одне саморобне весло, яке, за їхніми словами, знайшли по дорозі. Сподіваючись на темряву та стрімку течію, заплив вирішили здійснити вночі.

Обидва — мешканці Києва та Вінницької області — свідомо пішли на порушення закону, ризикуючи власним життям. Холодна вода, сильна течія та нічні умови створювали реальну загрозу для їхнього здоров’я та безпеки.

Проте прикордонники вчасно помітили рух невідомих осіб у воді. Завдяки професійним діям охорони кордону, тюбінг-тур був перерваний ще на підході до середини річки.

Яке покарання за спробу незаконно перетнути кордон

Правопорушників затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності. Зараз встановлюються всі обставини події. У прикордонній службі нагадують, що перетин кордону поза встановленими пунктами — це не тільки незаконно, а й небезпечно для життя.

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