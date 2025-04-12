Попытка побега в Молдову на тюбингах через Днестр

Тюбинги на которых уклонисты бежали в Молдову. Фото: ГПСУ

Ночью двое уклонистов решили незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, воспользовавшись рекой Днестр. Свой "водный побег" они спланировали заранее, рассчитывая на темноту и счастливый случай. Впрочем, пограничники быстро остановили заплыв и задержали нарушителей.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Известно, что для "путешествия" мужчины использовали надувные тюбинги, приобретенные в Виннице, и одно самодельное весло, которое, по их словам, нашли по дороге. Надеясь на темноту и стремительное течение, заплыв решили осуществить ночью.

Оба — жители Киева и Винницкой области — сознательно пошли на нарушение закона, рискуя собственной жизнью. Холодная вода, сильное течение и ночные условия создавали реальную угрозу для их здоровья и безопасности.

Однако пограничники вовремя заметили движение неизвестных лиц в воде. Благодаря профессиональным действиям охраны границы, тюбинг-тур был прерван еще на подходе к середине реки.

Какое наказание за попытку незаконно пересечь границу

Правонарушители задержаны и привлечены к административной ответственности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В пограничной службе напоминают, что пересечение границы вне установленных пунктов — это не только незаконно, но и опасно для жизни.

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