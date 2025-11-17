Погода в Одессе 17 ноября

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 17 ноября, ожидается теплая, но туманная погода. Утром видимость на дорогах может снижаться до 200-500 метров. Осадков не прогнозируют, однако ветер будет достаточно ощутимым.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Метеорологи прогнозируют на 17 ноября переменную облачность по всей области. И в Одессе, и за ее пределами существенных осадков не будет, однако ночью и утром местами будет образовываться туман.

Южный ветер усилится до 9-14 м/с, поэтому на открытых участках может ощущаться прохлада, несмотря на в целом теплую погоду.

Одесситам рекомендуют утром быть внимательными на дорогах и заранее планировать поездки.

Погода в Одесской области

Напомним, в Одессе и области на 17 ноября прогнозируют густой туман. Также мы писали, что в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится и заснежит.