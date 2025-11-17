Погода в Одессе 17 ноября

Тепло, но ничего не видно — прогноз погоды в Одессе на сегодня
В Одессе сегодня, 17 ноября, ожидается теплая, но туманная погода. Утром видимость на дорогах может снижаться до 200-500 метров. Осадков не прогнозируют, однако ветер будет достаточно ощутимым.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Метеорологи прогнозируют на 17 ноября переменную облачность по всей области. И в Одессе, и за ее пределами существенных осадков не будет, однако ночью и утром местами будет образовываться туман.
Южный ветер усилится до 9-14 м/с, поэтому на открытых участках может ощущаться прохлада, несмотря на в целом теплую погоду.
- Переменная облачность
- Без существенных осадков
- Туман ночью и утром
- Ветер южный 9-14 м/с
- Температура: ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C
Одесситам рекомендуют утром быть внимательными на дорогах и заранее планировать поездки.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность
- Без существенных осадков
- Туман ночью и утром туман ночью и утром
- Ветер южный 9-14 м/с
- Температура: ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C
- На автодорогах видимость в тумане: 200-500 м
Напомним, в Одессе и области на 17 ноября прогнозируют густой туман. Также мы писали, что в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится и заснежит.
Читайте Новини.LIVE!