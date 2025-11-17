Видео
Видео

Тепло, но ничего не видно — прогноз погоды в Одессе на сегодня

Тепло, но ничего не видно — прогноз погоды в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 06:26
обновлено: 23:40
Погода в Одессе 17 ноября
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 17 ноября, ожидается теплая, но туманная погода. Утром видимость на дорогах может снижаться до 200-500 метров. Осадков не прогнозируют, однако ветер будет достаточно ощутимым.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Метеорологи прогнозируют на 17 ноября переменную облачность по всей области. И в Одессе, и за ее пределами существенных осадков не будет, однако ночью и утром местами будет образовываться туман.

Южный ветер усилится до 9-14 м/с, поэтому на открытых участках может ощущаться прохлада, несмотря на в целом теплую погоду.

  • Переменная облачность
  • Без существенных осадков
  • Туман ночью и утром
  • Ветер южный 9-14 м/с
  • Температура: ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C

Одесситам рекомендуют утром быть внимательными на дорогах и заранее планировать поездки.

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность
  • Без существенных осадков
  • Туман ночью и утром туман ночью и утром
  • Ветер южный 9-14 м/с
  • Температура: ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C
  • На автодорогах видимость в тумане: 200-500 м

Напомним, в Одессе и области на 17 ноября прогнозируют густой туман. Также мы писали, что в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится и заснежит.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
