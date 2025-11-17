Відео
Головна Одеса Тепло, але нічого не видно — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Тепло, але нічого не видно — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:26
Оновлено: 23:40
Погода в Одесі 17 листопада
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 17 листопада, очікується тепла, але туманна погода. Вранці видимість на дорогах може знижуватися до 200-500 метрів. Опадів не прогнозують, однак вітер буде досить відчутним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Метеорологи прогнозують на 17 листопада мінливу хмарність по всій області. І в Одесі, і за її межами істотних опадів не буде, проте вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Південний вітер посилиться до 9-14 м/с, тому на відкритих ділянках може відчуватися прохолода, попри загалом теплу погоду.

  • Мінлива хмарність
  • Без істотних опадів
  • Туман уночі та вранці
  • Вітер південний 9-14 м/с
  • Температура: вночі +7…+9 °C, вдень +13…+15 °C

Одеситам рекомендують зранку бути уважними на дорогах та заздалегідь планувати поїздки.

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність
  • Без істотних опадів
  • Туман уночі та вранці
  • Вітер південний 9–14 м/с
  • Температура: вночі +4…+9 °C, вдень +13…+18 °C
  • На автошляхах видимість у тумані: 200-500 м

Нагадаємо, в Одесі та області на 17 листопада прогнозують густий туман. Також ми писали, що на початку грудня в Україні температура повітря різко опуститься і засніжить

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
