Погода в Одесі 17 листопада

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 17 листопада, очікується тепла, але туманна погода. Вранці видимість на дорогах може знижуватися до 200-500 метрів. Опадів не прогнозують, однак вітер буде досить відчутним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Метеорологи прогнозують на 17 листопада мінливу хмарність по всій області. І в Одесі, і за її межами істотних опадів не буде, проте вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Південний вітер посилиться до 9-14 м/с, тому на відкритих ділянках може відчуватися прохолода, попри загалом теплу погоду.

Мінлива хмарність

Без істотних опадів

Туман уночі та вранці

Вітер південний 9-14 м/с

Температура: вночі +7…+9 °C, вдень +13…+15 °C

Одеситам рекомендують зранку бути уважними на дорогах та заздалегідь планувати поїздки.

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність

Без істотних опадів

Туман уночі та вранці

Вітер південний 9–14 м/с

Температура: вночі +4…+9 °C, вдень +13…+18 °C

На автошляхах видимість у тумані: 200-500 м

Нагадаємо, в Одесі та області на 17 листопада прогнозують густий туман. Також ми писали, що на початку грудня в Україні температура повітря різко опуститься і засніжить.