Погода в Одесі 17 листопада

Тепло, але нічого не видно — прогноз погоди в Одесі на сьогодні
В Одесі сьогодні, 17 листопада, очікується тепла, але туманна погода. Вранці видимість на дорогах може знижуватися до 200-500 метрів. Опадів не прогнозують, однак вітер буде досить відчутним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Метеорологи прогнозують на 17 листопада мінливу хмарність по всій області. І в Одесі, і за її межами істотних опадів не буде, проте вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.
Південний вітер посилиться до 9-14 м/с, тому на відкритих ділянках може відчуватися прохолода, попри загалом теплу погоду.
- Мінлива хмарність
- Без істотних опадів
- Туман уночі та вранці
- Вітер південний 9-14 м/с
- Температура: вночі +7…+9 °C, вдень +13…+15 °C
Одеситам рекомендують зранку бути уважними на дорогах та заздалегідь планувати поїздки.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність
- Без істотних опадів
- Туман уночі та вранці
- Вітер південний 9–14 м/с
- Температура: вночі +4…+9 °C, вдень +13…+18 °C
- На автошляхах видимість у тумані: 200-500 м
