В Пивденном раздался взрыв, видео

Дымовая шашка. Фото: иллюстративное/Новый канал

В городе Пивденном задержаны двое мужчин. По предварительной информации, они пытались совершить террористический акт. Правоохранители ведут расследование.

Об этом сообщает местное издание "Южное.City".

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Что известно

В одном из супермаркетов Пивденного взорвалась дымовая шашка. Сработала сигнализация, покупателей и работников вывели из магазина.

По информации издания, шашку применили двое мужчин. Сначала они пытались попасть в здание горсовета, но их остановила муниципальная охрана. После этого нарушители направились в магазин.

Оба мужчины были задержаны. Сообщается, что это местные жители. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы задержанных.

Напомним, в Одессе задержали подростка, пытавшегося сжечь подстанцию. Также в Николаевской области школьники подожгли машину полиции.