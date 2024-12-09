В Пивденном раздался взрыв, видео

Теракт на Одесчине — в супермаркете раздался взрыв
В городе Пивденном задержаны двое мужчин. По предварительной информации, они пытались совершить террористический акт. Правоохранители ведут расследование.
Об этом сообщает местное издание "Южное.City".
Что известно
В одном из супермаркетов Пивденного взорвалась дымовая шашка. Сработала сигнализация, покупателей и работников вывели из магазина.
По информации издания, шашку применили двое мужчин. Сначала они пытались попасть в здание горсовета, но их остановила муниципальная охрана. После этого нарушители направились в магазин.
Оба мужчины были задержаны. Сообщается, что это местные жители. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы задержанных.
Напомним, в Одессе задержали подростка, пытавшегося сжечь подстанцию. Также в Николаевской области школьники подожгли машину полиции.
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