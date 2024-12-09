У Південному пролунав вибух, відео

Димова шашка. Фото: ілюстративне/Новий канал

У місті Південному затримали двох чоловіків. За попередньою інформацією, вони намагалися здійснити терористичний акт. Правоохоронці ведуть розслідування.

Про це повідомляє місцеве видання Южне.City.

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Що відомо

В одному з супермаркетів Південного вибухнула димова шашка. Спрацювала сигналізація, покупців і працівників вивели з магазину.

За інформацією видання, шашку застосували двоє чоловіків. Спочатку вони намагалися потрапити до будівлі міськради, але їх зупинила муніципальна варта. Після цього порушники попрямували до магазину.

Обох чоловіків затримали. Повідомляється, що це місцеві мешканці. Правоохоронці встановлюють обставини події й мотиви затриманих.

Нагадаємо, в Одесі затримали підлітка, який намагався спалити підстанцію. Також на Миколаївщині школярі підпалили машину поліції.