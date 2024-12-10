Зачем взорвали дымовую шашку в супермаркете в Пивденном

Следы взрыва в супермаркете. Фото: полиция Одесской области

В Южном задержаны трое мужчин, которые привели в действие дымовую шашку в супермаркете. Выяснилось, что причиной их поступка стало пьянство.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 10 декабря.

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Взрыв в супермаркете

Инцидент произошел вчера днем в супермаркете АТБ. Трое посетителей привели в действие дымовое устройство, предположительно 30-миллиметровый реактивно-сигнальный патрон. Помещение покрыло дымом. Работники сразу же эвакуировали покупателей и вызвали полицию и спасателей. К счастью, никто не пострадал.

Задержание алко-террористов

Дебоширов разыскали через несколько часов. Ими оказались местные жители 32, 33 и 36 лет. Они рассказали, что выпивали вместе, а когда спиртное закончилось, отправились в супермаркет. По дороге мужчины якобы обнаружили неизвестное устройство и забрали его с собой. В действие они его привели будто бы случайно.

Полиция начала производство по статье о хулиганстве, совершенное группой лиц. Отметим, что это преступление карается ограничением свободы до пяти лет или даже тюремным заключением до четырех лет.

Подробнее о "теракте" читайте в нашем материале. Раньше мы писали о пенсионере, который устроил стрельбу в Одесской области.