Навіщо підірвали димову шашку у супермаркеті у Південному

Сліди вибуху у супермаркеті. Фото: поліція Одеської області

У Південному затримали трьох чоловіків, які привели в дію димову шашку у супермаркеті. З'ясувалося, що причиною їхнього вчинку стало пияцтво.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 10 грудня.

Читайте також:

Вибух у супермаркеті

Інцидент трапився вчора вдень у супермаркеті АТБ. Троє відвідувачів привели у дію димовий пристрій, ймовірно, 30-міліметровий реактивно-сигнальний патрон. Приміщення вкрило димом. Працівники одразу евакуювали покупців і викликали поліцію та рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав.

Затримання алко-терористів

Дебоширів розшукали за кілька годин. Ними виявилися місцеві мешканці 32, 33 та 36 років. Вони розповіли, що випивали разом, а коли спиртне закінчилося, вирушили до супермаркету. По дорозі чоловіки буцімто знайшли невідомий пристрій і забрали його з собою. У дію вони його привели начебто випадково.

Поліція розпочала провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Зазначимо, що цей злочин карається обмеженням волі до п'яти років або навіть тюремним ув'язненням до чотирьох років.

Детальніше про "теракт" читайте у нашому матеріалі. Раніше ми писали про пенсіонера, який влаштував стрілянину на Одещині.