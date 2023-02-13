Свет в домах одесситов был по 19 часов

Жители области имели свет еще дольше

Четыре дня работы тестовых графиков показали хороший результат. Энергетикам ДТЭК удалось обеспечить 100% домов в Одесской области светом в гарантированные часы электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

В течение этого времени в Одессе и Одесском районе у людей была электроэнергия в среднем 19 часов в сутки. У остальных жителей области светло было 22 часа.

Тестирование новых графиков

Энергетикам Укрэнерго удалось починить часть энергооборудования Одесской области. Это позволило приступить к тестовой работе новых графиков стабилизационных отключений. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Куда обращаться в случае отсутствия света

Если у вас после отключения по графику не появилось света в пределах четырех часов, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, официальная страница компании в фейсбуке.

Однако следует помнить, что тысячи жителей каждый день пытаются дозвониться в ДТЭК Одесские электросети и сообщить о ситуации со светом. Однако часто на том конце трубки никто не отвечает, ведь каналы связи не выдерживают такое количество звонков, поступающих ежесекундно.

Массированная атака рф

Напомним, 10 февраля, противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Это была четырнадцатая массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.