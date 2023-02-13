Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тестування графіків: світло в будинках одеситів було по 19 годин arrow

Тестування графіків: світло в будинках одеситів було по 19 годин

13 лютого 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Світло в будинках одеситів було по 19 годин
Мешканці області мали світло ще довше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чотири дні роботи тестових графіків показали гарний результат. Енергетикам ДТЕК вдалось забезпечити 100% будинків в Одеській області світлом у гарантовані години електропостачання

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Протягом цього часу в Одесі та Одеському районі люди мали електроенергію в середньому 19 годин на добу. У решти мешканців області світло було 22 години.

Тестування нових графіків

Енергетикам Укренерго вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини. Це дозволило розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Куди звертатися у разі відсутності світла  

Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4 годин, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці. 

Однак слід пам’ятати, що тисячі мешканців щодня намагаються додзвонитися в ДТЕК Одеські електромережі та повідомити про ситуацію зі світлом. Проте часто на тому кінці слухавки ніхто не відповідає, адже канали зв'язку не витримують таку кількість дзвінків, які надходять щосекунди. 

Масована атака рф

Нагадаємо, 10 лютого, противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

21:13 В Україні змінилися ціни на" стратегічні" продукти

21:05 У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO

20:40 Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони: ким може стати

20:15 У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою

20:11 Ілон Маск може придбати "Манчестер Юнайтед": мільярдер вивчає рентабельність угоди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

Новина з фото

19:54 У Києві знайшли змію у пральній машині: як вона туди потрапила — таємниця

Ексклюзив

19:45 Кохання у повітрі: який вигляд має Київ напередодні Дня закоханих очима Новини.LIVE

19:40 ЗСУ 14 разів атакували позиції противника, є успіхи, — Генштаб

Ексклюзив

19:35 Не лише без світла, а й без води: через старі труби цілий мікрорайон в Одесі залишився без водопостачання

Новина з відео

19:01 Від Джексона до Мадонни: найяскравіші виступи знаменитостей на Супербоулі

Новина з відео

18:29 Випадково розбив скло у дверях: поліцейські на Київщині врятували чоловіка, який ледь не стік кров'ю

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 14 лютого: Овнам — зберігати терпіння, Козерогам — спілкування

Новина з відео

17:16 На війні загинув знаменитий "карпатський вівчар" Михайло Кознюк

Новина з відео

16:31 Як стати зіркою в українському YouTube: відомі гумористи та стендапери дали лайфхаки блогерам-початківцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:32 Зв’язали та пограбували: в Одесі затримали розбійників

Новина з відео

15:19 Боїться літати? Російські ЗМІ розповіли про бронепоїзд путіна

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з відео

13:43 ​​​​​​​Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ і назвав головні завдання Клименка

Новина з відео

13:18 ​​​​​​​Зеленський представив призначеного головою СБУ Малюка керівному складу спецслужби

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Актуальне по темі

None 13 Лютий 16:38

В Україні змінилися ціни на" стратегічні" продукти

None 13 Лютий 20:48

У Києві завтра не відключатимуть світло, але є загроза для деяких районів, — YASNO

None 13 Лютий 21:08

Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони: ким може стати

None 13 Лютий 20:27

У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB