Світло в будинках одеситів було по 19 годин

Мешканці області мали світло ще довше

Чотири дні роботи тестових графіків показали гарний результат. Енергетикам ДТЕК вдалось забезпечити 100% будинків в Одеській області світлом у гарантовані години електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Протягом цього часу в Одесі та Одеському районі люди мали електроенергію в середньому 19 годин на добу. У решти мешканців області світло було 22 години.

Тестування нових графіків

Енергетикам Укренерго вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини. Це дозволило розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Куди звертатися у разі відсутності світла

Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4 годин, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці.

Однак слід пам’ятати, що тисячі мешканців щодня намагаються додзвонитися в ДТЕК Одеські електромережі та повідомити про ситуацію зі світлом. Проте часто на тому кінці слухавки ніхто не відповідає, адже канали зв'язку не витримують таку кількість дзвінків, які надходять щосекунди.

Масована атака рф

Нагадаємо, 10 лютого, противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.