Работник почты в Одесской области воровал деньги из кассы

Кассир считает деньги из кассы. Фото: РБК

В Одесской области молодой кассир почтового отделения выбрал легкий способ обогатиться и украл почти 88 тысяч гривен из кассы. Произошел инцидент в Бессарабской громаде.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности преступления

21-летний работник присваивал средства, которые платили клиенты за посылки, но не вносил данные в базу, чтобы скрыть свое преступление. За два месяца кассир успел совершить шесть краж, в результате чего предприятие понесло убытки почти на 88 тысяч гривен. Его разоблачили после того, как руководитель отделения обратилась в полицию с жалобой о пропаже значительной суммы денег.

В ходе допроса злоумышленник объяснил свои действия трудным финансовым положением и признался, что похищенные деньги тратил на личные нужды.

Какое наказание грозит

Сейчас преступника освободили и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, военный из Одесской области самопроизвольно оставил часть и скрывался от службы более года.

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