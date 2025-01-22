Працівник пошти на Одещині крав гроші з каси

Касир рахує гроші з каси. Фото: РБК

В Одеській області молодий касир поштового відділення обрав легкий спосіб збагатитися та вкрав майже 88 тисяч гривень з каси. Стався інцидент у Бессарабській громаді.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Подробиці злочину

21-річний працівник привласнював кошти, що сплачували клієнти за посилки, але не вносив дані в базу, щоб приховати свій злочин. За два місяці касир встиг здійснити шість крадіжок, внаслідок чого підприємство зазнало збитків майже на 88 тисяч гривень. Його викрили після того, як керівниця відділення звернулася до поліції зі скаргою про зникнення значної суми грошей.

Під час допиту зловмисник пояснив свої дії скрутним фінансовим становищем та зізнався, що викрадені гроші витрачав на особисті потреби.

Яке покарання загрожує

Наразі злочинця звільнили та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, військовий з Одещини самовільно залишив частину та переховувався від служби понад рік.

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