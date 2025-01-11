Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей arrow

Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей

11 января 2025 13:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области задержали авто, которое направлялось в Приднестровье
Пограничник передает информацию по рации. Фото: Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине пограничники остановили автомобиль, заполненный мужчинами призывного возраста. Все они планировали незаконно пересечь госграницу с Молдовой, а за эту услугу еще и заплатили организаторам.

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:
Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей - фото 1
Задержанные беглецы. Фото: Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

Детали незаконного побега

По их информации, задержать уклонистов удалось в ночь на субботу. В автомобиле находилось 10 мужчин призывного возраста. Водитель и пассажиры планировали незаконно пересечь границу и попасть в Приднестровье. Задержанными оказались жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей. Организатором схемы был администратор одного из Telegram-каналов, который за "помощь" в пересечении границы требовал от 7 до 10 тысяч долларов США, переводом на криптокошелек. Водитель, соучастник схемы, должен был перевезти пассажиров через границу и остаться в соседней Молдове.

Какое наказание за незаконное пересечение границы

Водителя привлекли к ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении 10 пассажиров составлены админпротоколы за попытки незаконного пересечения границы. Дела переданы в суд. Пограничники призывают граждан не поддаваться на незаконные предложения и напоминают об уголовной ответственности за нарушение закона.

Напомним, в Одесской области мужчин переправляли за границу, "маскируя" под товар. Также жителей Одесской области будут судить за незаконную переправку через государственную границу, супруги пытались втайне вывезти за границу своего родственника.

Одесса Молдова Приднестровье Новости Одессы уклонисты выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:48 Горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1

13:45 Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн

13:30 Стало известно, когда продлят военное положение и мобилизацию

13:27 Отсрочка для аграрных предприятий — условия и процедура

13:21 Аренда за все деньги — во сколько обойдется проживание в Лондоне

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:17 Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей

13:12 Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра

12:59 В США продлили для украинцев временную защиту — какой срок

12:58 Во Львове поезд наехал на 60-летнего мужчину — фото

12:48 Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель

13:48 Горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1

13:45 Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн

13:30 Стало известно, когда продлят военное положение и мобилизацию

13:27 Отсрочка для аграрных предприятий — условия и процедура

13:21 Аренда за все деньги — во сколько обойдется проживание в Лондоне

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:17 Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей

13:12 Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра

12:59 В США продлили для украинцев временную защиту — какой срок

12:58 Во Львове поезд наехал на 60-летнего мужчину — фото

12:48 Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея