В Одесской области задержали авто, которое направлялось в Приднестровье

Пограничник передает информацию по рации. Фото: Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

На Одесчине пограничники остановили автомобиль, заполненный мужчинами призывного возраста. Все они планировали незаконно пересечь госграницу с Молдовой, а за эту услугу еще и заплатили организаторам.

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

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Детали незаконного побега

По их информации, задержать уклонистов удалось в ночь на субботу. В автомобиле находилось 10 мужчин призывного возраста. Водитель и пассажиры планировали незаконно пересечь границу и попасть в Приднестровье. Задержанными оказались жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей. Организатором схемы был администратор одного из Telegram-каналов, который за "помощь" в пересечении границы требовал от 7 до 10 тысяч долларов США, переводом на криптокошелек. Водитель, соучастник схемы, должен был перевезти пассажиров через границу и остаться в соседней Молдове.

Какое наказание за незаконное пересечение границы

Водителя привлекли к ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении 10 пассажиров составлены админпротоколы за попытки незаконного пересечения границы. Дела переданы в суд. Пограничники призывают граждан не поддаваться на незаконные предложения и напоминают об уголовной ответственности за нарушение закона.

Напомним, в Одесской области мужчин переправляли за границу, "маскируя" под товар. Также жителей Одесской области будут судить за незаконную переправку через государственную границу, супруги пытались втайне вывезти за границу своего родственника.