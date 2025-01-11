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Тікали у Придністров'я уночі — на Одещині затримали порушників

11 січня 2025 13:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині затримали авто, яке прямувало до Придністров'я
Прикордонник передає інформацію по рації. Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині прикордонники зупинили автомобіль, заповнений чоловіками призовного віку. Всі вони планували незаконно перетнути держкордон з Молдовою, а за цю послугу ще й заплатили організаторам.

Про це у суботу, 11 січня, повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України

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Затримані втікачі. Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

Деталі незаконної втечі

За їхньою інформацією, затримати ухилнтів вдалося в ніч на суботу. В автомобілі перебувало 10 чоловіків призовного віку. Водій та пасажири планували незаконно перетнути кордон та потрапити до Придністров'я. Затриманими виявилися мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей. Організатором схеми був адміністратор одного з Telegram-каналів, який за "допомогу" у перетині кордону вимагав від 7 до 10 тисяч доларів США, що переказували на криптогаманець. Водій, співучасник схеми, мав перевезти пасажирів через кордон і залишитися у сусідній Молдові.

Яке покарання за незаконний перетин кордону

Водія притягнули до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Щодо 10 пасажирів складено адмінпротоколи за спроби незаконного перетину кордону. Справи передано до суду.
Прикордонники закликають громадян не піддаватися на незаконні пропозиції та нагадують про кримінальну відповідальність за порушення закону.

Нагадаємо, в Одеській області чоловіків переправляли за кордон, "маскуючи" під товар. Також мешканців Одеської області будуть судити за незаконний переправлення через державний кордон, подружжя намагалося потай вивезти за кордон свого родича.

Одеса Молдова Придністров'я Новини Одеси ухилянти виїзд за кордон

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