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Главная Одесса Убегал от ТЦК и прыгнул с моста — детали трагедии в Николаеве

Убегал от ТЦК и прыгнул с моста — детали трагедии в Николаеве

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 15:55
В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и прыгнул с моста
Погибший мужчина. Фото: Государственное бюро расследований.

Житель Николаева убегал от работников ТЦК и СП и прыгнул с моста через автодорогу. В результате падения мужчина, к сожалению, погиб, правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности трагедии

Участковый офицер полиции и трое сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП в Николаеве остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов. Однако тот сразу начал убегать от наряда. В процессе погони он прыгнул с пешеходного моста через автомобильную дорогу, что привело к его смерти.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего и проводятся допросы сотрудников полиции и РТЦК и СП, которые были причастны к трагедии. Также проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.

Начато досудебное расследование

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Фигурантам может грозить от 8 до 12 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о задержании чиновника ТЦК в Одесской области. А также о мужчине, который сломал нос работнику терцентра комплектования.

Одесса Николаев Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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