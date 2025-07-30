У Миколаєві чоловік тікав від ТЦК та стрибнув з моста

Загиблий чоловік. Фото: Державне бюро розслідувань.

Житель Миколаєва тікав від працівників ТЦК та СП та стрибнув з мосту через автодорогу. Внаслідок падіння чоловік, на жаль, загинув, правоохоронці розслідують обставини трагедії.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці трагедії

Дільничний офіцер поліції та троє співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП у Миколаєві зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів. Однак той відразу почав тікати від наряду. Під час погоні він стрибнув з пішохідного мосту через автомобільну дорогу, що призвело до його смерті.

На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого та проводяться допити співробітників поліції та РТЦК та СП, які були причетні до трагедії. Також перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Розпочато досудове розслідування

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстра досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Фігурантам може загрожувати від 8 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання посадовця ТЦК на Одещині. А також про чоловіка, який зламав ніс працівнику терцентру комплектування.